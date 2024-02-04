رائد الفضاء الروسي كونونينكو يحطم رقماً قياسياً عالمياً بمدة البقاء في الفضاء

موسكو-سانا

حطم رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو رقماً قياسياً عالمياً بمدة بقائه في الفضاء متفوقاً على غينادي بادالكا.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وفقاً لوكالة نوفوستي “أن كونونينكو أصبح في الساعة الـ 11 من هذا اليوم الرائد الأكثر بقاء في الفضاء، متفوقاً على مواطنه غينادي بادالكا الذي أمضى 878 يوماً و11 ساعة و29 دقيقة و28 ثانية”.

ويؤدي كونونينكو حالياً رحلته الفضائية الخامسة إلى محطة الفضاء الدولية، ووصل إلى محطة الفضاء الدولية في ال15 من أيلول 2023 على متن مركبة (سويوز أم أس 24) الروسية إلى جانب نيقولاي تشوب ورائدة الفضاء الأمريكية لورال أوهارا.

ومن المتوقع أن يعود كونونينكو إلى الأرض في الـ 23 من أيلول 2024 وفي ال5 من حزيران القادم سيصبح أيضاً أول رائد فضاء يقضي أكثر من ألف يوم على المدار.

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