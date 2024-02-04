البرلمان الأوروبي يفشل بالتصويت على عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة

بروكسل-سانا

كشفت وسائل إعلام غربية عن فشل الدعوة التي تقدم بها النائب الإستوني في البرلمان الأوروبي ريو تيراس القاضية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية.

وذكرت وكالة البث الإستونية (ERR) وفقاً لوكالة سبوتنيك “أن دعوة العضو الإستوني في البرلمان الأوروبي ريو تيراس بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية وقّع عليها 29 نائباً فقط من الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي التي تضم 705 نواب من مختلف الدول الأوروبية”.

وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من الـ 15 وحتى الـ 17 من آذار 2024، وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا: إن “مشروع القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار 2024”.

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