127 شهيداً و178 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ121

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيداً و178 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ121 على قطاع غزة المنكوب ارتفع إلى 27365 شهيداً و66630 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

واستشهد فلسطينيان جراء قصف طيران الاحتلال حي الصبرة بمدينة غزة، فيما استشهد أحد النازحين في مجمع الشفاء الطبي برصاص قناصة الاحتلال.

وأصيب 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منطقة الطيران بمدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب الفلسطينيين خلال تفقدهم أراضيهم ومنازلهم بمنطقة الشعب شرق الشجاعية بمدينة غزة ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح، وآخرين في محيط منطقة الصناعة، كما أصيب آخرون في إطلاق مسيرة إسرائيلية النار عليهم في حي الرمال غرب مدينة غزة.

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