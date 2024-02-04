زاخاروفا: استهداف نظام كييف لمخبز في لوغانسك عمل إرهابي يؤكد طبيعته الإجرامية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن استهداف نظام كييف لمخبز في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، عمل إرهابي يدل على طبيعة هذا النظام الإجرامية، داعية المنظمات الدولية لإدانته.

وقالت زاخاروفا في بيان اليوم:” في الوقت الذي كان فيه عشرات المدنيين في المخبز، ضربت القوات الأوكرانية المبنى ودمرته بشكل كامل، وهي تعرف أن السكان وكبار السن والعائلات والأطفال موجودون هناك بيوم العطلة”.

وأوضحت زاخاروفا أنه وفقاً لوزارة الطوارئ الروسية من المرجح أن يكون قرابة 40 شخصاً تحت الأنقاض، فيما لقي ما لا يقل عن 11 مدنياً حتفهم، إضافة إلى العديد من الجرحى، وتتواصل عمليات البحث لإنقاذ الناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم تنفيذ الهجوم الإرهابي باستخدام أسلحة غربية،

معتبرة أن هذا الهجوم الإرهابي الجديد هو “رسالة امتنان” من المتطرفين في كييف للدعم المالي السخي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي التي يتعين على مواطنيها أن يعرفوا أن الضرائب التي تفرض عليهم تستخدم لشراء منظومات أسلحة فتاكة ترسل إلى نظام كييف ليقتل بها المدنيين.

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالقول: “ستبلغ روسيا المنظمات الدولية عن عمل إرهابي آخر نفذته عصابة فلاديمير زيلينسكي، ونتوقع من المنظمات الدولية ذات الصلة أن تدين بسرعة جرائم المسلحين في كييف”.

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