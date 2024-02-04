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وزير الخارجية الكوبي: العدوان الأمريكي على سورية والعراق انتهاك صارخ لسيادة الدول وللقانون الدولي

2024-02-03

هافانا-سانا

أدانت كوبا العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على مناطق في سورية والعراق، معتبرة أنه انتهاك صارخ لسيادة الدول وللقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغير في حسابه على منصة إكس:” تدين كوبا بشدة العدوان الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية والعراق” ، مضيفاً “إن هذا العمل غير المسؤول الذي ينتهك القانون الدولي يزيد من تصاعد العنف ويشجع على احتمال نشوب صراع إقليمي”.

وشنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، كما شمل العدوان مواقع في غرب محافظة الأنبار في العراق، ما أوقع العديد من الضحايا.

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