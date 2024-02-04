الدفاع الروسية: تنفيذ 37 ضربة بأسلحة دقيقة على مراكز ومنشآت عسكرية للنظام الأوكراني خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة نفذت خلال الأسبوع الأخير 37 ضربة بأسلحة دقيقة وطائرات بدون طيار على مراكز صنع القرار ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات النظام الأوكراني.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس: إن القوات الروسية حررت في الفترة ما بين 27 كانون الثاني إلى 3 شباط الجاري قرية تابايفكا في محور كوبيانسك، وصدت 41 هجوماً وكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 750 قتيلاً ودمرت دبابة وتسع مركبات قتالية مدرعة و21 مركبة عسكرية وثماني قطع مدفعية ميدانية.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية صدت في محور كراسنوليمانسك 19 هجوماً وألحقت خسائر بقوات نظام كييف وصلت إلى 1825 قتيلاً وجريحًا وست دبابات و13 مركبة قتالية مدرعة و36 مركبة عسكرية وستة مدافع ميدانية، فيما بلغت خسائرها على محور دونيتسك أكثر من 2245 عسكريًا وخمس دبابات و19 مركبة قتالية مدرعة و63 مركبة عسكرية و28 قطعة مدفعية ميدانية وراجمتين للصواريخ من طراز غراد.

وفي محور جنوب دونيتسك كبدت القوات الروسية قوات النظام الأوكراني نحو 735 عسكرياً بين قتيل وجريح، ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة و17 مركبة عسكرية و12 قطعة مدفعية ميدان، وراجمتين للصواريخ من طراز غراد، فيما فقدت القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه أكثر من 385 عسكرياً ودبابة وعشر مركبات قتالية مدرعة و19 آلية عسكرية و15 قطعة مدفعية ميدان وراجمة صواريخ من طراز غراد.

وفقدت القوات الأوكرانية في محور خيرسون ما يصل إلى 290 جندياً بين قتيل وجريح وأربع دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين و26 مركبة عسكرية و11 قارباً حربياً و12 قطعة مدفعية ميدانية.

ودمرت القوات الروسية ثلاث محطات رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات وستة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية، وأسقطت 423 طائرة مسيرة.

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