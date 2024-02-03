المقاومة اللبنانية تستهدف 6 مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ستة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية استهدف مقاتلو المقاومة قاعدة ‏خربة ماعر ومستوطنة ايفن مناحم شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة”.‌‏

كما استهدفت المقاومة موقعي السماقة والرمتا للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققة فيهما إصابات مباشرة.

واستهدف رجال المقاومة أيضاً تموضعاً لجنود العدو في مستوطنة يروون بالأسلحة المناسبة وتجمعا ‏لجنود العدو في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية محققة فيهما إصابات مباشرة.

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