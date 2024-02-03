مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء قصف أوكراني على لوغانسك

لوغانسك-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون بجروح إثر قصف قوات النظام الأوكراني على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم.

ونقلت وكالة تاس عن مكتب القائد العسكري لجمهورية لوغانسك قوله: توفي اثنان ونقل ستة أشخاص إلى المستشفى إثر استهداف القوات الأوكرانية مخبزاً في المدينة، لافتا إلى أنه قد يكون عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك: إن القوات الأوكرانية قصفت مخبزا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين وبقاء عشرات آخرين تحت الأنقاض.

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