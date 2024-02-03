انفجار عبوة ناسفة في العاصمة اليونانية أثينا دون سقوط ضحايا

أثينا-سانا

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم انفجار عبوة ناسفة أمام مبنى وزارة العمل وسط العاصمة أثينا دون سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها في بيان: “إن الانفجار تسبب بأضرار مادية، وسبقته مكالمة هاتفية من مجهول مع صحيفة إيفيميريدا تون سينتاكتون حذر فيها من وجود عبوة ناسفة أمام الوزارة، وأنها ستنفجر بعد 40 دقيقة، وعملت الشرطة على تطويق المكان”.

وتتكرر الهجمات التي تستهدف مؤسسات عامة ومصارف وبعثات دبلوماسية في اليونان منذ سنوات، وتنسب عموما إلى حركات يسارية متطرفة.

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