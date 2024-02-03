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مظاهرات في عدة مدن وعواصم تنديداً باستمرار العدوان على قطاع غزة

2024-02-03

القدس المحتلة-سانا

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية اليوم مظاهرات حاشدة، تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 120.

وذكرت وكالة وفا أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين ومدينة ميونخ، والعاصمة التونسية، ومدينتي مالمو السويدية، وكوبنهاغن وأرهوس في الدنمارك، وميلانو في إيطاليا، وجنيف بسويسرا دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة قادة الاحتلال على مجازره في قطاع غزة.

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