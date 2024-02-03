إزالة الأضرار التي لحقت بمبنى مديرية النقل بدير الزور جراء الاعتداء الأمريكي على عدة مناطق بالمحافظة

دير الزور-سانا

أعلنت مديرية النقل في محافظة دير الزور أنها انتهت من إزالة الأضرار التي لحقت بمبنى المديرية، جراء الاعتداء الأمريكي فجر اليوم على مناطق عدة بالمحافظة، مؤكدة استعدادها لاستقبال معاملات المراجعين وتقديم الخدمات لهم دون أي تأخير أو انقطاع كالمعتاد، اعتبارا من صباح الغد.

وأوضح مدير النقل المهندس محمد الغرب في تصريح صحفي عقب جولة قام بها محافظ دير الزور فاضل نجار تابع خلالها عملية إزالة الأنقاض أنه تمت إزالة آثار العدوان على المبنى الذي يقع في حي بورسعيد إحدى المناطق التي طالها الاعتداء الأمريكي على محافظة دير الزور.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قامت فجر اليوم باعتداء سافر استهدف المنطقة الشرقية من سورية.

مهران معلا

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