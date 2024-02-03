المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مكبدة إياه الخسائر في الأرواح والآليات.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان اليوم: “إن مقاتلينا اشتبكوا مع جنود العدو الإسرائيلي من النقطة صفر في حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، كما استهدفوا جرافة عسكرية لهم”، وأسقطوا طائرة دون طيار للاحتلال من نوع كواد كابتر جنوب غرب خان يونس.

وأضافت: “خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية وعنيفة مع جنود العدو في غرب ووسط مدينة غزة”، واستهدفوا بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

وأوضحت أنها استهدفت بقذيفة الياسين 105 دبابة للاحتلال من نوع ميركافا غرب مدينة خان يونس، وبقذائف الهاون تحشيدات الاحتلال وآلياته بمدينة خان يونس، وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع أبو صفية العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها دمرت آلية عسكرية للاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة (عاصف) وقذيفة (آر بي جي)، وأوقعت أفرادها بين قتلى ومصابين، واستهدفت بقذائف هاون من العيار الثقيل تحشيدات لآليات العدو الإسرائيلي في عدة محاور بقطاع غزة.

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