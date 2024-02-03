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طقس الغد.. الجو غائم جزئياً وماطر فوق المناطق الساحلية

2024-02-03

دمشق-سانا

يبقى الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة مساء اليوم أن تكون الأمطار غداً غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة على المناطق الساحلية وثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت المديرية إلى أن الجو يستمر ليلاً شديد البرودة بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة الوسطى والشمالية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 50 كيلومتراً بالساعة وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق14 / 6
المنطقة الجنوبية13 / 4
المرتفعات الجبلية9 /  1
المنطقة الوسطى14 / 5
المنطقة الساحلية16 / 10
المنطقة الشمالية13 / 4
منطقة الجزيرة11 / 3
المنطقة الشرقية15 / 5
منطقة البادية12 / 4

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