إقبال كبير على الجناح السوري بمعرض البازار الخيري الدولي في الهند

نيودلهي-سانا

حظي الجناح السوري في معرض البازار الخيري الدولي في العاصمة الهندية دلهي بإقبال واهتمام كبيرين.

وتميز الجناح السوري بمنتجاته المتنوعة ومن أبرزها الصناعات اليدوية والمأكولات والحلويات التقليدية التي كانت محط أنظار الكثير من الزوار كما ازدان الجناح بصور من التراث السوري العريق.

ويقام المعرض الذي تخللته فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة سنوياً بإشراف الجمعية النسائية لدول المصالح المشتركة ويذهب ريعه للأعمال الخيرية.

حضر افتتاح المعرض سفير سورية في نيودلهي الدكتور بسام الخطيب وأعضاء السفارة بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في الهند.

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