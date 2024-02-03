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رئيسي: داعمو الكيان الصهيوني هم الآن أكثر عاراً بنظر الرأي العام العالمي

2024-02-03

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجرائم الصهيونية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني عرت الكيان الإسرائيلي وداعميه.

وقال رئيسي في كلمة اليوم خلال ملتقى اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء: “إن الذين يدعمون الكيان الصهيوني هم الآن أكثر عاراً في نظر الرأي العام وضمائر العالم المستيقظة، حيث أزيل القناع عن وجه النفاق الذي يمارسونه”، مضيفاً: “سنشهد النصر الحقيقي لأهل قطاع غزة”.

وأشار رئيسي إلى أن إيران باتت من بين الدول العشر الأولى في مجال الفضاء، موضحا أن بلاده اتخذت قرارا بالتواجد القوي في مجال الفضاء رغم التهديدات والعقوبات.

وأوضح رئيسي إنه تمت إزاحة الستار اليوم عن منظومة شفق الصاروخية المطورة وكاميرا يوسف للرؤية الليلية، حيث يتميز صاروخ شفق بعيد المدى بالذكاء والدقة ويمكنه إصابة الأهداف من مسافة 20 كيلومتراً.

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