القبض على شبكة تمتهن تزوير الوثائق والأوراق الرسمية وأخرى تقوم بترويج المواد المخدرة

دمشق ودير الزور-سانا

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على ستة أشخاص يمتهنون تزوير الوثائق والأوراق الرسمية.

وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أنه من خلال التحري وجمع الأدلة ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على شبكة تمتهن تزوير الوثائق والأوراق الرسمية، مؤلفة من ستة أشخاص وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تزوير أكثر من خمسمئة معاملة ووثائق رسمية، منها وكالات وضبوط وهمية وعقود بيع وعقود زواج وشهادات ولادة ووفاة وتقارير طبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة جهازي (لاب توب) وطابعة وعدد كبير من الأوراق والوثائق المزورة، موضحة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

كما تمكن فرع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات بدير الزور بعد ورود معلومات بوجود شبكة خطيرة تمتهن ترويج المواد المخدرة من إلقاء القبض على تسعة أشخاص من أفراد هذه الشبكة بعد نصب الكمين اللازم لهم، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم بالاشتراك مع أشخاص متوارين على ترويج المواد المخدرة ضمن المحافظة لقاء المنفعة المادية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بتفتيش منازل المقبوض عليهم عثر على كمية من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي وميزان إلكتروني، كما تم حجز دراجتين ناريتين كانوا يستخدمونها للترويج وبتدقيق أوضاعهم عثر بحقهم على عدة إذاعات بحث بجرائم مختلفة.

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