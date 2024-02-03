أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 16 مم في حضر بالقنيطرة

دمشق-سانا

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 16 مم في حضر بمحافظة القنيطرة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الأمطار الهاطلة كالتالي: في القنيطرة .. حضر 16 مم والقنيطرة المدينة 3.6 مم ونبع الصخر

1.5 مم.

في ريف دمشق.. سرغايا 3 مم ومضايا 2 مم.

في السويداء.. صلخد 2 مم.

في درعا .. تل شهاب ودرعا المدينة 2 مم والمسيفرة 0.5 مم وبصرى 0.6 مم.

في حمص .. الناصرة 2 مم ومرمريتا وشين وقلعة الحصن 3 مم والعريضة 5 مم وتل كلخ 4 مم.

في حماة.. الرصافة ومصياف والعقيربات 2 مم ووادي العيون 1 مم وعين حلاقيم 3 مم وحماة 1.1 مم والصبورة 1.2 مم والسعن 0.5 مم.

في طرطوس.. القدموس والشيخ بدر 3 مم ومشتى الحلو 6 مم ودريكيش 2 مم وصافيتا 8.5 وحمام واصل 5 مم والصفصافة وبانياس 10 مم وطرطوس المدينة 1.7 مم.

واللاذقية.. المزيرعة 1 مم والقرداحة 10 مم والحفة 2 مم والقطيلبية 13 مم ومطار اللاذقية الدولي 8 مم وبوقا 3 مم واللاذقية المدينة 2.8 مم.

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