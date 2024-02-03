المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة موقعة خسائر في صفوفه ومدمرة عدة آليات.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان لها إنها قضت على 15 جندياً للاحتلال الاسرائيلي من مسافة صفر، كما دمرت ناقلة جند و3 دبابات للعدو الصهيوني بقذائف الهاون و”الياسين 105″ ” وعبوات “الشواظ” شمال وغرب مدينة غزة .

وأشارت المقاومة إلى أنها قضت على عدد من جنود الاحتلال بعد استهدافهم بقذيفة /تي بي جي/ في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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