شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 119.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر في مبنى “الهلال الأحمر” بمدينة خان يونس، كما استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال جنوب وشرق المدينة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في مدينة غزة بالتزامن مع استهداف مدفعيته غرب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 119 على قطاع غزة المنكوب إلى 27131 شهيداً و66287 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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