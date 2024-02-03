من المسير البرمائي الاستثنائي في وادي جبلعيون بريف جبلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خلال تقبله أوراق اعتماد مندوب سورية الجديد… غوتيريش: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية
2024-02-01
التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: سورية بوابة الأمن القومي العربي
2024-01-31
المقداد لقائد الأندوف: ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات الاحتلال بحق أبناء الجولان السوري المحتل
2024-01-31
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات في سورية
2024-01-30
سورية تدين تعليق بعض الدول مساهماتها المالية للأونروا وتدعوها لمراجعة قراراتها العدوانية بحق ملايين الفلسطينيين
2024-01-30
إيرواني: إجراءات الولايات المتحدة في سورية والعراق تنتهك القوانين الدولية
2024-01-30
رئيس مجلس الشعب يلتقي معاون وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق
2024-01-29
محليات
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوب دمشق
2024-02-02
طقس الغد.. الجو غائم جزئياً وشديد البرودة ليلاً
2024-02-02
فريق طبي من الهلال الأحمر يقدم خدمات صحية لأهالي بصرى الشام
2024-02-02
هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتحذير من الصقيع والجليد في المناطق الداخلية
2024-02-02
مهندسون شباب يصممون منظومة إلكترونية لحماية سائقي الدراجات من الحوادث المرورية
2024-02-02
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية في قرية سرستان بريف طرطوس
2024-02-01
إكثار بذار طرطوس يبيع 308 أطنان من بذار البطاطا المستوردة
2024-02-01
رياضة
كوريا الجنوبية تتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم
2024-02-02
تنافس 42 لاعباً في بطولة زهرة الجولان بالشطرنج في السويداء
2024-02-02
فوز العربي على جرمانا في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2024-02-02
فريق الثورة لكرة السلة يلتقي الشارقة غداً في افتتاح مشاركته بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات
2024-02-02
مدافع منتخب سورية أيهم أوسو.. أول لاعب سوري في الدوري الإسباني
2024-02-02
استقبال حاشد لمنتخب سورية الأول لكرة القدم بعد عودته من المشاركة ببطولة آسيا- فيديو
2024-02-02
ريال مدريد يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني
2024-02-02
اقتصاد
بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا
2024-02-02
الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع
2024-02-02
أكثر من 70 شركة في مهرجان (صنع في سورية) بمدينة الجلاء في دمشق
2024-02-01
زيادة صادرات القمح الروسي بنسبة 13 بالمئة
2024-02-01
بعد إعادة تأهيله… المؤسسة العامة للمباقر تضع مجمع مباقر مسكنة في حلب بالخدمة
2024-02-01
بيسكوف: نمو الاقتصاد الروسي يأخذ منحى إيجابياً
2024-02-01
أجنحة الشام تطلق خدمة دفع جديدة لتذاكرها عبر الدفع بالحوالات
2024-02-01
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوب دمشق
هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتحذير من الصقيع والجليد في المناطق الداخلية
اجتماع حكومي مصغَّر لبحث تأمين الكميات المطلوبة من القمح
خلال تقبله أوراق اعتماد مندوب سورية الجديد… غوتيريش: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري أبخازيا وموريتانيا لدى سورية
فرصة لهطل زخات محلية وثلوج متوقعة على ارتفاع يزيد على 1200 متر
من المسير البرمائي الاستثنائي في وادي جبلعيون بريف جبلة
2024-02-02
تصوير: مجد سليمان
من المسير الاستثنائي في وادي جبلعيون بريف جبلة
2024-02-02
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