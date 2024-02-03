SCS-NET

كوريا الجنوبية تتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم

2024-02-02

الدوحة-سانا

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم.

افتتح المنتخب الأسترالي التسجيل عن طريق لاعبه كريغ غودوين في الدقيقة 42 ليدرك المنتخب الكوري الجنوبي التعادل عن طريق لاعبه هوانغ هي تشان من ضربة جزاء في الدقيقة 90، ليقتنص زميله هيونغ مين سون هدف الفوز في الدقيقة 104 في الوقت الإضافي.

وضرب منتخب كوريا الجنوبية موعداً في الدور قبل النهائي للنسخة الـ 18 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، مع نظيره الأردني، الذي تغلب بدوره على منتخب طاجيكستان بهدف وحيد، في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

العراق يفوز على اليابان في كأس آسيا

الدوحة-سانا فاز منتخب العراق على نظيره الياباني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved