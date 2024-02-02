تنافس 42 لاعباً في بطولة زهرة الجولان بالشطرنج في السويداء

السويداء-سانا

بمشاركة 42 لاعباً من أندية العربي وشهبا والرحى والثعلة وقنوات وشقا اختتمت بطولة زهرة الجولان بالشطرنج التي أقيمت في مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء.

وفاز بالبطولة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام: كريم هنيدي أعقبه أغيد العقباني ثم باسل العسافين.

كما تخلل البطولة بطولة هامشية للفئة العمرية تحت 14 عاماً، فاز فيها ميلاد أبو فخر تلاه أوس البني وحل ثالثاً محمد العقباني.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لسانا أن البطولة أقيمت بطريقة الدوري السويسري من تسع جولات وشهدت منافسات قوية ومشاركة بطل الجمهورية ولاعبين مصنفين، مبيناً أنها تندرج ضمن خطة اتحاد اللعبة وتخضع للتصنيف الوطني للاعبين.

عمر الطويل

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