فوز العربي على جرمانا في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على جرمانا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء ضمن منافسات إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الأولى.

وسجل للفائز محمد سرحان هدفين ورامي حميدان وسليمان السليمان وحمادة الخالد.

وبهذه النتيجة رفع فريق العربي رصيده إلى 13 نقطة فيما تجمد رصيد جرمانا عند 4 نقاط.

وتتنافس في المجموعة الجنوبية الأولى لدوري كرة القدم فرق العربي والمجد واليقظة والنبك والكسوة وجرمانا ومعضمية الشام.

عمر الطويل

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