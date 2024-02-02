فريق الثورة لكرة السلة يلتقي الشارقة غداً في افتتاح مشاركته بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

الشارقة-سانا

يستهل فريق كرة السلة بنادي الثورة مشواره في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في الشارقة بمواجهة فريق الشارقة غداً.

ويشارك في منافسات كرة السلة بالبطولة سبعة أندية هي الفحيص الأردني وغاز الشمال العراقي والفتاة الكويتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والشارقة الإماراتي والثورة السوري، وفي المباراة الثانية له بالدور الأول يلتقي الثورة مع الفتاة الكويتي بعد غد على أن يواجه العاصمة السعودي الإثنين القادم ويلتقي مع غاز الشمال العراقي الثلاثاء القادم ومع الفحيص الأردني يوم الخميس المقبل ويختتم الدور الأول بمواجهة الأهلي البحريني يوم الجمعة المقبل.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها بالدور الأول وفي ختام هذا الدور يلعب ثالث الترتيب مع الرابع على المركزين الثالث والرابع فيما يتواجه صاحبا المركزين الأول والثاني في الدور النهائي لتحديد البطل والوصيف.

محمد الرحيل

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