فرع اتحاد الكتاب العرب بالحسكة يعلن عن مسابقة أدبية

الحسكة-سانا

أعلن فرع اتحاد الكتاب العرب في محافظة الحسكة عن إطلاق مسابقة أدبية حول “المقاومة والانتماء” بالتعاون مع مؤسسة سورية اليمامة يشارك فيها الأدباء الشباب في مجالي القصة والشعر.

وبين رئيس فرع الاتحاد إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحديد عدد من الشروط الخاصة، منها أن يكون المتقدم من أهالي محافظة الحسكة والقاطنين فيها، وألا يتجاوز عمره 40 عاماً، وألا يكون عضواً في اتحاد الكتاب العرب على أن يتقدم بالنص الأدبي (قصيدة واحدة أو قصة قصيرة واحدة) على ثلاث نسخ مغفلة من اسم المتسابق، ويوضع الاسم الصريح وعنوان العمل الأدبي ورقم التواصل في مغلف منفصل ومغلق.

وأشار خلف إلى أنه يتم استقبال الأعمال الأدبية في ديوان فرع اتحاد الكتاب العرب بالحسكة خلال الفترة من الـ 5 من شباط لغاية الـ 28 من شباط الحالي، حيث يشترط في النصوص المقدمة أن تنتصر لثقافة المقاومة وتعزز الانتماء الوطني ويفضل أن تكون الأعمال مطبوعة على الحاسب، وألا تتجاوز القصة خمس صفحات والقصيدة صفحتين.

يشار إلى أنه سيتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل مجال بجوائز مالية وشهادات تقدير، كما سيتم تقديم دروع تذكارية للفائزين بالمركز الأول ضمن احتفال رسمي يحدد موعده لاحقاً.

نزار حسن

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