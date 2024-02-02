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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس

2024-02-02

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطيني مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة جنوب نابلس، وأطلقت وابلاً من الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب في يده.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبها، وقرية مرج نعجة في الأغوار الجنوبية وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت فلسطينيين اثنين واحتجزت ثلاثة آخرين.

كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق بلدة دير استيا من جميع مداخلها وأعلنتها منطقة عسكرية، واستولت على ممتلكات للفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 16 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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