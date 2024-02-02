مدافع منتخب سورية أيهم أوسو.. أول لاعب سوري في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

انضم مدافع منتخب سورية الأول بكرة القدم أيهم أوسو إلى نادي قادش الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024، قادماً من نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم.

ورحب نادي قادش بلاعبه الجديد البالغ 24 عاماً، في تدوينة على منصة إكس جاء فيها: “توصل نادي قادش وسلافيا براغ إلى اتفاق بشأن إعارة أيهم أوسو حتى نهاية الموسم”.

وبات أوسو أول لاعب سوري يلعب في الدوري الإسباني بكرة القدم.

ولد أوسو في السويد عام 2000، وهو يلعب في مركز قلب الدفاع وشارك مع منتخب سورية في بطولة كأس آسيا الجارية حالياً في قطر، حيث لعب أساسيا في جميع مباريات المنتخب الأربعة، وساهم مع باقي لاعبي المنتخب بالتأهل إلى الدور الثاني من البطولة وقدم أداء مشرفاً في المباراة الأخيرة مع إيران والتي انتهت لصالحها بركلات الترجيح.

وسبق للمدافع أوسو أن لعب مع عدد من الأندية السويدية، بينها نادي هاكن الذي انضم إليه عام 2018 واستمر في صفوفه حتى 2021، حيث لعب أيضاً بنظام الإعارة لفريق إسكلتستونا وغايس السويديين، قبل أن ينضم إلى سلافيا براغ، حيث أعير منه مرة أخرى إلى هاكن في آب 2023 قبل أن يعود في نهاية العام الماضي.

وقرر سلافيا براغ إعارة اللاعب مرة أخرى لينال فرصاً أكبر للعب، وهذه المرة وقع الاختيار على نادي قادش.

ويحتل قادش المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني حالياً.

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