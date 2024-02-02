العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي قصف بالمدفعية أطراف طير حرفا الشمالية وأطراف وادي حسن ومجدلزون ومحيط تلة حمامص في سردا، بينما سقطت قذيفة دخانية بين المنازل في بلدة الخيام.

كما شنت الطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدات مروحين وزبقين وجبل بلاط في القطاع الغربي.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى نهر الليطاني وسط إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، متسبباً في وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc