112 شهيداً في اليوم الـ 119 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداً و148 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 119 على قطاع غزة المنكوب ارتفع إلى 27131 شهيداً و66287 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه مبنى جمعية الهلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة عدد من النازحين في مستشفى الأمل التابع للجمعية بعد سقوط السقف عليهم جراء استمرار قصف الاحتلال وإطلاق الرصاص في محيط المستشفى.

وحذرت الجمعية من النقص الحاد في مخزون الوقود بالمستشفى والذي بات معرضاً للنفاد في أي لحظة، كما اقترب مخزون الأوكسجين من النفاد مرة أخرى، إلى جانب شح شديد في الطعام.

وأشارت الجمعية إلى أن مرضى الكلى دخلوا في مرحلة الخطر جراء تعذّر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، لافتة إلى تسرب مياه الأمطار على النازحين بسبب تضرر أسقف المباني، ما يزيد من معاناتهم في ظل أحوال الطقس شديدة البرودة.

وطالبت الجمعية مجدداً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال الأوكسجين والمواد الغذائية والوقود والاحتياجات الإنسانية الضرورية والأدوية إلى المستشفى.

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