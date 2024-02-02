بوتين: الأسلحة الروسية هي الأفضل عالمياً

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق على أسلحة الجميع بما في ذلك أسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وخلال حديث مع المشاركين في منتدى “كل شيء من أجل النصر” قال بوتين: “إذا ما قارنّا أسلحة الناتو وأسلحة الفترة الأخيرة من الاتحاد السوفييتي فإن الأولى أقل شأناً من الأخيرة، أما أسلحتنا فمن الواضح أنها تتفوق على الجميع، وتلك حقيقة واضحة وأعني هنا تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وكل ما يستخدم في ساحة المعركة” مشيراً إلى أن الأسلحة الروسية تحظى بطلب في أسواق الأسلحة الدولية.

ولفت بوتين إلى أن النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة انقلاب يعملون على إطالة أمد الصراع بعدما حولهم الغرب إلى أداة له.

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