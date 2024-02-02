اليونيسيف: أكثر من 17 ألف طفل في غزة باتوا يعيشون دون أهلهم

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن أكثر من 17 ألف طفل في قطاع غزة أصبحوا دون أهل أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

وأوضح جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب اليونيسيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الأطفال “تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم ويفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف”.

ولفت إلى أنه قبل هذه الحرب كانت اليونيسيف تعتبر أن500 ألف طفل بحاجة إلى دعم الصحة النفسية، ودعم نفسي واجتماعي في غزة، أما اليوم فتشير التقديرات إلى أن جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم أي أكثر من مليون طفل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 119 ارتفع إلى 27131 شهيداً و66287 جريحاً غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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