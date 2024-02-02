في اليوم الـ 119 من العدوان الإسرائيلي.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

القدس المحتلة-سانا

استُشهد عشرات الفلسطينيين وأُصيب آخرون اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الفاشي المتواصل على قطاع غزة المنكوب والذي يدخل يومه الـ 19 بعد المئة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن عدة غارات فجر اليوم على خان يونس جنوب القطاع وخاصة المنطقة الغربية منه، بالتزامن مع قصف متواصل من مدفعيته وزوارقه الحربية، حيث استشهدت فلسطينية وأُصيب آخرون جراء قصف الطيران مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وأُصيب 13 فلسطينياً بعد قصف الطيران المسيّر للاحتلال منزلاً قرب مقر جمعية الهلال الأحمر، وفلسطينيان آخران بعد غارات على محيط مستشفى غزة الأوروبي وسط استمرار مدفعية الاحتلال قصفها للمنازل، حيث نسفت مربعاً سكنياً كاملاً في منطقة قيزان النجار جنوباً، كما تم انتشال جثامين 12 شهيداً من عائلة واحدة تحت رُكام منزلهم الذي قصفه الاحتلال في منطقة السكة وسط خان يونس.

وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية فلسطينية: إنه تم دفن جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء الذين تم دفنهم في ساحة المستشفى لغاية الآن إلى 15 وسط استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال عليه.

وحذرت المصادر من الأوضاع الكارثية التي يعانيها النازحون في خان يونس موضحة أن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية الضرورية لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وفي رفح جنوب القطاع، شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشرقية لمدينة رفح ما تسبب باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بعد قصف منزل في حي النصر.

أما في مدينة غزة، فاستشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون بعد قصف قوات الاحتلال مدرجات ملعب في المدينة، فيما تم انتشال جثامين متحللة لعدد من الشهداء شمال غرب المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما تم انتشال جثامين 6 شهداء من شمال المخيم، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 27019 شهيداً و66139 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc