لقطات من وادي قنديل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خلال تقبله أوراق اعتماد مندوب سورية الجديد… غوتيريش: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية
2024-02-01
التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: سورية بوابة الأمن القومي العربي
2024-01-31
المقداد لقائد الأندوف: ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات الاحتلال بحق أبناء الجولان السوري المحتل
2024-01-31
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات في سورية
2024-01-30
سورية تدين تعليق بعض الدول مساهماتها المالية للأونروا وتدعوها لمراجعة قراراتها العدوانية بحق ملايين الفلسطينيين
2024-01-30
إيرواني: إجراءات الولايات المتحدة في سورية والعراق تنتهك القوانين الدولية
2024-01-30
رئيس مجلس الشعب يلتقي معاون وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق
2024-01-29
محليات
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوب دمشق
2024-02-02
هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتحذير من الصقيع والجليد في المناطق الداخلية
2024-02-02
مهندسون شباب يصممون منظومة إلكترونية لحماية سائقي الدراجات من الحوادث المرورية
2024-02-02
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية في قرية سرستان بريف طرطوس
2024-02-01
إكثار بذار طرطوس يبيع 308 أطنان من بذار البطاطا المستوردة
2024-02-01
اجتماع حكومي مصغَّر لبحث تأمين الكميات المطلوبة من القمح
2024-02-01
بمبادرة مجتمعية… تركيب أكثر من 200 جهاز إنارة طاقة شمسية بمدينة بصرى الشام
2024-02-01
رياضة
ريال مدريد يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني
2024-02-02
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام غورغان الإيراني ببطولة غرب آسيا لكرة السلة
2024-02-01
تسع ميداليات لسورية في دورة غرب آسيا البارلمبية
2024-02-01
ليفربول يفوز على تشيلسي الدوري الإنكليزي الممتاز
2024-02-01
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإيراني بدور الـ 16 لبطولة آسيا
2024-01-31
تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم في مباراته مع نظيره الإيراني بدور الـ 16 لبطولة آسيا
2024-01-31
آرسنال يفوز على نوتينغهام فورست بثنائية في الدوري الإنكليزي
2024-01-31
اقتصاد
الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع
2024-02-02
أكثر من 70 شركة في مهرجان (صنع في سورية) بمدينة الجلاء في دمشق
2024-02-01
زيادة صادرات القمح الروسي بنسبة 13 بالمئة
2024-02-01
بعد إعادة تأهيله… المؤسسة العامة للمباقر تضع مجمع مباقر مسكنة في حلب بالخدمة
2024-02-01
بيسكوف: نمو الاقتصاد الروسي يأخذ منحى إيجابياً
2024-02-01
أجنحة الشام تطلق خدمة دفع جديدة لتذاكرها عبر الدفع بالحوالات
2024-02-01
زراعة الحسكة: الإصابات الحشرية بحقول القمح والشعير دون العتبة الاقتصادية
2024-02-01
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوب دمشق
هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتحذير من الصقيع والجليد في المناطق الداخلية
اجتماع حكومي مصغَّر لبحث تأمين الكميات المطلوبة من القمح
خلال تقبله أوراق اعتماد مندوب سورية الجديد… غوتيريش: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري أبخازيا وموريتانيا لدى سورية
فرصة لهطل زخات محلية وثلوج متوقعة على ارتفاع يزيد على 1200 متر
لقطات من وادي قنديل
2024-02-02
تصوير: هزار حمود
وادي قنديل
2024-02-02
Afraa
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