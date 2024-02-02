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رئيسي: قوتنا العسكرية لم ولن تشكل تهديداً لأي دولة بل لتوفير الأمن للبلاد

2024-02-02

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن القوة العسكرية لبلاده لم ولن تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة بل قوة لتوفير الأمن.

وقال رئيسي خلال كلمة في محافظة هرمزكان جنوب إيران: “يمكن لدول المنطقة أن تعتمد على هذه القوة وتثق في قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة”.

وأضاف: “لقد قلنا مرات عديدة إننا لن نبدأ أي حرب ولكن إذا أرادت أي دولة الاعتداء فإن إيران سترد بقوة، فالعدو اليوم ليس لديه القدرة على فعل أي شيء ضدنا لأنه يعلم أن قوتنا قوية ومتمكنة”.

ولفت رئيسي إلى أن أعداء إيران لا يريدون السماح لها بالنمو الاقتصادي، لكنها قررت أن يكون لديها نمو في الإنتاج وجميع مجالات الاقتصاد.

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