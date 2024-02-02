هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتحذير من الصقيع والجليد في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة، ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية، بينما يكون الجو ليلاً شديد البرودة بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة الوسطى والشمالية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها الـ 50 كيلو متراً في الساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة، كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو ليلاً شديد البرودة بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة الوسطى والشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 12 / 3 13 / 5 12 / 3 القنيطرة 7 / 4 7 / 4 8 / 4 درعا 11 / 3 13 / 4 12 / 4 السويداء 7 / 0 9 / 1 8 / 1 حمص 13 / 3 14 / 4 14 / 5 حماة 13 / 4 14 / 4 14 / 5 الحسكة 12 / 2 12 / 3 11 / 4 اللاذقية 16 / 11 15 / 11 14 / 11 طرطوس 15 / 10 15 / 12 15 / 12 حلب 12 / 2 12 / 4 11 / 3 إدلب 12 / 4 12 / 5 11 / 4 دير الزور 15 / 4 14 / 5 15 / 5 الرقة 13 / 4 14 / 5 13 / 4

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