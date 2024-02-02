ستولتنبرغ: النزاع في أوكرانيا يحقق منفعة اقتصادية وعسكرية للولايات المتحدة

بروكسل-سانا

أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن النزاع في أوكرانيا يعود بفائدة كبيرة على الولايات المتحدة وصناعتها الدفاعية.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة “واشنطن اكزامينر” الأميركية أمس: “أوكرانيا تشكل صفقة جيدة للولايات المتحدة .. فمعظم الأموال التي تخصصها واشنطن لكييف تستثمر في حقيقة الأمر في بيع الأسلحة لهذا البلد، وهو ما يعود بالفائدة على الصناعة الدفاعية الأميركية”.

وتابع ستولتنبرغ: إن “حلفاء واشنطن في حلف الناتو يجعلون صناعة الدفاع والأسلحة فيها أقوى نظرا لأن دول الحلف تحولت إلى سوق كبيرة للأسلحة الأميركية”، مضيفاً: “خلال العامين الماضيين فقط وافقت دول الناتو على صفقات أسلحة مع واشنطن بقيمة أكثر من 120 مليار دولار، وهذا بالتأكيد يصب في المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة، وهذا أمر جيد بالنسبة لها”.

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