الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب في 7 أسابيع

لندن-سانا

تتجه أسعار الذهب اليوم لتحقيق أكبر مكاسب لها في سبعة أسابيع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب سجل في المعاملات الفورية 2053.89 دولاراً للأوقية، وصعد المعدن 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول الماضي، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولاراً.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.13 دولاراً للأوقية، كما خسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.24 دولاراً بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 966.42 دولاراً.

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