2 شباط 1952 – اندلاع الثورة الفلسطينية الأولى

دمشق-سانا

1848 – الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك توقعان “معاهدة أنهيت بموجبها الحرب المكسيكية الأمريكية.

1878 – اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية تضامنا مع الإمبراطورية الروسية.

1933 – المستشار الألماني أدولف هتلر يقرر حل الرايخستاج (البرلمان) بعد يومين من توليه السلطة.

1943 – استسلام قائد الجيش الألماني السادس للقائد السوفيتي غيورغي جوكوف وذلك في معركة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية.

1952 – اندلاع الثورة الفلسطينية الأولى.

1971 – عيدي أمين يستولي على السلطة في أوغندا في انقلاب عسكري.

2006 – غرق العبارة المصرية السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية في البحر الأحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك إلى سفاجا، ما أدى إلى غرق أكثر من 1033 شخصاً.

من مواليد هذا اليوم:

1939 – ديل مورتنسن، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010.

1946 – أسياس أفورقي، رئيس إرتريا.

من وفيات هذا اليوم:

1907 – ديميتري مندلييف، عالم كيمياء روسي.

1910 – بطرس غالي، رئيس وزراء مصر.

1980 – ويليام ستاين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

أعياد ومناسبات:

يوم غراوندهوغ في الولايات المتحدة وكندا.

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