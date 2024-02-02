سلوتسكي: الغرب يخشى انتصار روسيا في الصراع الأوكراني

موسكو-سانا

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي بأن “الغرب يخشى انتصار روسيا في الصراع الأوكراني وإحلال السلام كما يخشى النار”.

ونقل موقع قناة RT عن سلوتسكي تعليقه على قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدة طويلة الأجل في الميزانية لنظام كييف بالقول: إن “سقوط نظام كييف الذي تغذيه واشنطن سيكون في الوقت نفسه انهياراً لسياسة الاحتواء والإضعاف لبلدنا، ويقاوم الغربيون ذلك بأي ثمن، ويختلقون قصص رعب حول التهديد بشن هجوم على حلف شمال الأطلسي، ولا يريدون التخلي عن مطالباتهم بالهيمنة العالمية”، مشيراً إلى أن بروكسل تلقفت “عصا التتابع” من واشنطن، وبدأت تهديداتها وابتزازها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستمرار الحرب حتى آخر أوكراني.

ولفت سلوتسكي إلى أن كل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لن تؤدي إلا إلى إطالة معاناة نظام كييف العميل، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي الذي يتحول إلى بيدق شطرنج في يد الولايات المتحدة في اللعبة العالمية ضد روسيا، يخاطر بشكل كبير بما يسمى وحدته.

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