الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام غورغان الإيراني ببطولة غرب آسيا لكرة السلة

حلب-سانا

خسر الاتحاد أهلي حلب أمام غورغان الإيراني بنتيجة 80-65 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الخامسة من بطولة غرب آسيا “وصل” بكرة السلة لحساب المجموعة الأولى.

وكان أهلي حلب قد تغلب على فريق النفط العراقي في افتتاح البطولة بنتيجة 79-72 نقطة في صالة الحمدانية بحلب وخسر أمام غورغان الإيراني بنتيجة 70-121 نقطة في العاصمة الإيرانية طهران ضمن الجولة الثانية وخسر أمام الحكمة اللبناني 81-72 في حلب ضمن الجولة الثالثة وفاز على النفط العراقي بنتيجة 74-62 في العاصمة بغداد ضمن الجولة الرابعة.

وتلعب الفرق المشاركة والموزعة إلى مجموعتين بطريقة الدوري فيتأهل الأول من كل منها مباشرة لنصف النهائي بينما يلعب ثاني كل مجموعة مع الثالث في المجموعة الأخرى لكي يتأهل أربعة فرق لنصف النهائي.

سامر خزمة

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