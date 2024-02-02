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وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يؤكدان أهمية الجهود الجماعية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة

2024-02-01

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي اليوم على أهمية الجهود الجماعية لدول المنطقة للحفاظ على الاستقرار والسلام فيها.

وقال عبد اللهيان خلال الاتصال: إنه “على جميع الدول التركيز على الوقف الفوري للحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة”، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لتصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا هو استمرار العدوان على غزة.

ونوه عبد اللهيان بجهود الحكومة المصرية في إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، معلناً استعداد بلاده لإرسال المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

بدوره شدد شكري على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل الوقف الفوري لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة له والمعارضة الجدية والفاعلة للخطط الإسرائيلية لنقل الفلسطينيين قسراً إلى مصر والأردن، معتبراً أن وقف الحرب على غزة هو مفتاح إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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