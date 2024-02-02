الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر: حياة الطواقم الطبية والنازحين في مستشفى الأمل مهددة جراء الحصار الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أن حياة الطواقم الطبية والنازحين في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المنكوب باتت في خطر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى وحصاره المتواصل منذ 11 يوماً ما يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي.

وقالت الجمعية في بيان أوردته وكالة وفا اليوم: إن قوات الاحتلال تستمر لليوم الحادي عشر في حصار مستشفى الأمل التابع لها وقصف محيطه، حيث تمنع خروج أو دخول أي أحد إلى مبانيه بما فيها حركة طواقم الإسعاف، كما تنفذ اقتحامات متكررة لباحاته وتطلق الرصاص بشكل مباشر على المتواجدين في المباني، ما يهدد حياة الطواقم الطبية والنازحين.

وأشارت الجمعية إلى وجود نقص كبير في الطعام المتوفر للطواقم الطبية والمرضى والنازحين، ما اضطرها لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة يومياً للحفاظ على ما تبقى من طعام، إضافة إلى وجود نقص حاد في حليب الأطفال ما يهدد حياة الرضع بالجفاف إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال قصفت اليوم محيط المستشفى ما أدى إلى إصابة 13 نازحاً وإحداث أضرار في المبنى، مشيرة إلى أن سبعة مرضى وجرحى مهددة حياتهم بالخطر إذا لم يتم نقلهم للعلاج خارج المستشفى.

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