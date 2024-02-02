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المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة زرعيت للعدو الإسرائيلي

2024-02-01

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس موقعاً للعدو الإسرائيلي في جل العلام شمال فلسطين المحتلة.

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