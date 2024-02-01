SCS-NET

بلجيكا تعلن استمرار دعمها المالي للأونروا

2024-02-01

بروكسل-سانا

أعلنت بلجيكا أنها ستواصل دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتنضم بذلك إلى دول أخرى مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج التي قالت إنها لن تقطع التمويل عن الوكالة الأممية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر في منشور لها في حسابها على منصة إكس اليوم: إن “بلادها ستواصل دعمها المالي لوكالة الأونروا”.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في منشور لها في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي: إن “بلجيكا ستواصل دعمها للمدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 118 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب

القدس المحتلة-سانا استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بينهم أطفال ونساء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved