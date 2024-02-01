بلجيكا تعلن استمرار دعمها المالي للأونروا

بروكسل-سانا

أعلنت بلجيكا أنها ستواصل دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتنضم بذلك إلى دول أخرى مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج التي قالت إنها لن تقطع التمويل عن الوكالة الأممية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر في منشور لها في حسابها على منصة إكس اليوم: إن “بلادها ستواصل دعمها المالي لوكالة الأونروا”.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في منشور لها في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي: إن “بلجيكا ستواصل دعمها للمدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم”.

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