عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 118 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب

القدس المحتلة-سانا

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بينهم أطفال ونساء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على قطاع غزة المنكوب، وذلك مع دخول العدوان يومه الـ 18 بعد المئة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف مناطق عدة في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرين، فيما استشهد أربعة جراء قصف آخر منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، كما تم انتشال جثامين 22 شهيداً من محيطها تزامناً مع استمرار غارات الطيران وسطها، واستمرار القصف بالصواريخ المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة، فيما نسف منازل سكنية شرقها.

واستشهد فلسطينيون وجُرح عدد آخر جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي النصر شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط سلسلة غارات أخرى على المنازل والبنى التحتية فيها.

وفي مدينة غزة استشهد وجُرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مربعاً سكنياً وملعباً فيها، فيما تم انتشال جثامين 20 شهيداً وسط القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 118 على القطاع إلى أكثر من 27 ألف شهيد و66 ألف جريح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc