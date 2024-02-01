بوريل: تعليق دعم الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين

بروكسل-سانا

اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني.

وقال بوريل في تصريحات صحفية: “سوف أؤكد لقادة الاتحاد الأوروبي أهمية استمرار دعم الأونروا”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن القيام بعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ولا يجب وقف أنشطة الأونروا لأنه بوقف تمويلها ستكونون تعاقبون الشعب الفلسطيني بأسره”.

وقررت عدة دول تعليق تمويلها للأونروا بناء على مزاعم “إسرائيلية” بمشاركة موظفين من الوكالة في هجمات.

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