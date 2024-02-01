ريابكوف: روسيا ستجد الوسائل لمواجهة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا

موسكو-سانا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التأكيد على أن بلاده ستجد الوسائل المناسبة لمواجهة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا.

ونقل موقع قناة آر تي عن ريابكوف قوله في تصريح اليوم “إذا كانوا في واشنطن يعتقدون أن نشر أسلحة نووية في بريطانيا سيكون بمثابة عمل ردعي ضد روسيا، فهم مخطئون ومضللون فلن يردعنا ذلك، وسنجد الوسائل مناسبة لمواجهته”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لن يحسن من أمن بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل.

وحسب ريابكوف، فإن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا قد يتم في مستقبل القريب قائلاً: إن “هذا ليس وضعاً جديداً وأنا واثق تماماً من أن هذه اللحظة ستأتي، ربما في المستقبل المنظور سنرى الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية منتشرة في بريطانيا”.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مثل هذه الخطوة تتناسب بشكل جيد مع الطبيعة العدوانية والتهديدية للأفعال التي تلتزم بها واشنطن ولندن مكرراً دعوته لهما لوقف مسار التصعيد ضد بلاده.

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