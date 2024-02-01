الصين تحث الولايات المتحدة على الكف عن تقييد دخول الطلاب الصينيين إليها

بكين-سانا

حثت الصين الولايات المتحدة اليوم على الكف فوراً عن قمع وتقييد سفر الطلاب الصينيين إليها تحت ذريعة أسباب تتعلق بالأمن الوطني.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون قوله في مؤتمر صحفي: “وردت تقارير تفيد بأن مجموعة من الطلاب الصينيين تعرضوا لاستجواب ومضايقة وترحيل بشكل غير مبرر على الحدود الأمريكية”.

وأوضح أنه “في مطار واشنطن دالاس الدولي تعرض ما لا يقل عن ثمانية طلاب صينيين يحملون تصاريح سفر قانونية وصالحة، للمضايقة والاستجواب والترحيل من قبل الجانب الأمريكي لأسباب لا أساس لها منذ نهاية تشرين الثاني الماضي”.

واعتبر وانغ أن “مثل هذه التحركات تقوض الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين وحقوق الانسان الأساسية وتتسبب في تأثير تقويضي، وتعكر أجواء التبادلات الشعبية بين البلدين”.

وكان موظفو إنفاذ القانون الأمريكيون طرحوا مراراً أسئلة تتعلق بالخلفية السياسية للطلاب وأبحاثهم الأكاديمية وطلبوا منهم تقديم معلومات داخلية عن الحكومة الصينية من أجل إطلاق سراحهم، وبعد الرفض قررت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية إلغاء تأشيراتهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة وترحيلهم قسراً.

وقال وانغ: إن “الولايات المتحدة دأبت على مضايقة واستجواب وترحيل الطلاب الصينيين الذين يصلون إليها بدوافع سياسية”، مشيراً إلى أن “الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية أمنها الوطني والحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للمواطنين الصينيين”.

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