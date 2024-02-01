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الخارجية الصينية تدعو إلى إنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة وإعطاء الأولوية لحياتهم

2024-02-01

بكين-سانا

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى مواصلة دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشددة على ضرورة إنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، وإعطاء الأولوية لحياتهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم: إن “ضمان التشغيل الطبيعي والمنظم للأونروا يعني الحفاظ على أبسط ضمانات الحياة للشعب الفلسطيني في غزة”، داعياً المجتمع الدولي وخاصة الجهات المانحة الرئيسية إلى إعطاء الأولوية لحياة الفلسطينيين في غزة وإعادة النظر في قرار تعليق تمويل الأونروا ومواصلة دعم عملها.

وأكد على ضرورة عدم السماح بالمزيد من العقاب الجماعي لسكان غزة والوقوف مكتوفي الأيدي، بينما الوضع الإنساني يتدهور.

وجدد وانغ التأكيد على أن “غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة”، مشدداً على أنه “ليس هناك خيار آخر غير وقف إطلاق النار وليس هناك مهمة أكثر إلحاحاً من حماية المدنيين”.

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