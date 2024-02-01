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زاخاروفا: حظر لاتفيا ضد الفرق الرياضية الروسية مظهر من مظاهر العنصرية

2024-02-01

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الحظر الذي فرضه برلمان لاتفيا على الفرق الرياضية الروسية، والامتناع عن اللعب مع فرق روسيا وبيلاروس بأنه مظهر من مظاهر العنصرية.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة “سبورت إكسبريس” الروسية اليوم: إن قرار الحظر الذي اتخذه برلمان لاتفيا ضد الأندية الروسية “يعد مظهراً من مظاهر العنصرية والكراهية على أسس عرقية وهو النازية في أنقى صورها”.

وكان البرلمان اللاتيفي اعتمد تعديلاً على قانون الرياضة يُحظر بموجبه على الفرق الوطنية في لاتفيا التنافس ضد الفرق الروسية والبيلاروسية إذا شاركت في مسابقات تحت علمها أو في وضع محايد.

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